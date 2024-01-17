В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 7712 случаев заболеваний.

В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 7712 случаев болезни. Показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 90,7%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

Напомним, что в регионе также вырос показатель заболеваемости коронавирусом.