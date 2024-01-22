В Москве юноша попал в реанимацию после квеста

В Москве 20 января 19-летний молодой человек попал в больницу после квеста. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ.

Юношу госпитализировали рано утром в тяжелом состоянии. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и другие повреждения головы. Сейчас он находится в реанимации.

Известно, что молодой человек является работником квеста и получил травмы, упав с трехметровой высоты во время его проведения.

Следком проводит проверку.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят выработать стандарты для проведения квестов.