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В России обяжут проводить квесты по ГОСТу
С марта 2024 года.

В России с марта 2024 года организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на депутата Госдумы Екатерину Стенякину.

Отмечается, что на этот закон натолкнули многочисленные пострадавшие в квестах.

«Мы озаботились тем, есть ли правила проведения квестов. Увидели, что правил нет — кто на что горазд, тот так и организовывает. Квесты проводили и на заброшенных заводах, абсолютно неприспособленных помещениях, не было градации по возрасту», — рассказала Стенякина.

Разработка единых правил для квестов велась давно, однако прекратилась из-за пандемии, потому что многие квест-комнаты закрылись. После того, как пандемия пошла на спад, снова стали появляться пострадавшие в квестах.

Стенякина отметила, что идею ГОСТа для квестов поддержала вице-премьер страны Татьяна Голикова, а также якобы и сами представители этого бизнеса.

По словам депутата, ГОСТ на квесты утвердили 21 декабря приказом Росстандарта. Общие требования начнут действовать с 1 марта 2024 года.