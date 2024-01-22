В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте

Необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем.

В Госдуме пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, которого выбросили из поезда. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что история, которая произошла с котом, вызывает глубокое сочувствие.

По его словам, необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем, внимание следует уделить не только железно-дорожным перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные.