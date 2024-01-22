Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине после избрания в президенты США

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность. Я хорошо знаю Путина, знаю Зеленского, мы это урегулируем», — заявил Трамп.

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине после избрания в президенты США. Об этом пишет ТАСС.

Политик пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность. Я хорошо знаю Путина, знаю Зеленского, мы это урегулируем», — заявил Трамп.

Напомним, экс-президент США заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. В чем усомнился Зеленский.