Зеленский усомнился в том, что Трамп сможет остановить украинский конфликт

Владимир Зеленский усомнился в том, что Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине, если станет президентом США. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война», — сказал Зеленский, имея в виду ситуацию в Донбассе до начала спецоперации. По его мнению, на данный момент никто не смог бы решить проблему, просто поговорив с Владимиром Путиным.

Президент Украины назвал американских политиков, призывающих к сокращению военной помощи ВСУ, таких как Трамп и Рон Десантис, опасными для киевского режима и пригрозил возможной войной США и России, если та победит в нынешнем конфликте.