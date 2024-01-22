РИА Новости: США перешли к формированию на Украине колониальной администрации

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

США перешли к формированию на Украине колониальной администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

По данным издания, в декабре 2023 до Зеленского довели рекомендации по кадровым перестановкам: на пост премьера Вашингтон продвигает посла в США Оксану Маркарову, на пост министра финансов — Александра Каву, а на должность министра экономики — Тараса Качку.

Одновременно американцы потребовали убрать с госпостов ряд лиц, утративших доверие Белого дома — в противном случае США угрожают предать гласности «убойное» коррупционное досье в отношении окружения Зеленского, заявили в СВР.

Ранее мэр Киева Кличко заявил, что Украина движется в неправильном направлении во главе с Зеленским.