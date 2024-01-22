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Кличко заявил, что Украина движется в неправильном направлении во главе с Зеленским
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной.

Кличко заявил, что Украина движется в неправильном направлении во главе с Зеленским. Его цитирует RT.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной.

Кличко обратил внимание на то, что в рамках управления государством Зеленский назначает на важные посты только своих приближенных, а каждый несогласный с его действиями подвергается преследованию. Также глава Киева отметил, что из-за действий Зеленского в державе полностью отсутствует свобода слова.

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», — сказал Кличко.