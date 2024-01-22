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Мэрия Рязани отреагировала на сообщения о забитых маршрутках в городе
Так, по данным ведомства, в понедельник, 22 января, на линию вышли 100 муниципальных автобусов. «Самое большое количество — 20 единиц работает на магистральном маршруте № 17. Транспортная ситуация связана с недовыпуском автобусов коммерческих перевозчиков», — отметили в мэрии.

Мэрия Рязани отреагировала на сообщения о забитых маршрутках в городе. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Так, по данным ведомства, в понедельник, 22 января, на линию вышли 100 муниципальных автобусов. «Самое большое количество — 20 единиц работает на магистральном маршруте № 17. Транспортная ситуация связана с недовыпуском автобусов коммерческих перевозчиков», — отметили в мэрии.

По вопросу нехватки коммерческого транспорта на маршрутах в администрации прошло совещание. Как подчеркнули в ведомстве, перевозчики объяснили, что большое число транспорта сломано, поэтому они не могут обеспечить полный выпуск.

Также в мэрии напомнили, что в начале февраля на линию выйдут 25 новых автобусов.

Ранее в сети появились жалобы на забитый утром транспорт.