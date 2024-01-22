Рязанец пожаловался на забитые людьми автобусы

По словам мужчины, из-за замены автобусов-гармошек на новые «малютки» стало невозможно уехать из Канищева.

Рязанец пожаловался на забитые людьми автобусы. Об этом он написал в группе «Типичная Рязань».

По словам мужчины, из-за замены автобусов-гармошек на новые «малютки» стало невозможно уехать из Канищева.

«Вот она инновационная новая модель рязанского транспорта. Автобусы большой вместимости заменили на новенькие малютки, и из Канищева с утра невозможно уехать с остановок «Рынок» и «Интернациональная 23», — написал рязанец.

Он отметил, что уже обращался с жалобой в мэрию, но реакции не последовало.