Жители рязанского села Тюшево снова пожаловались на нечищенные от снега дороги

Снег не убирают уже третий день.

Жители рязанского села Тюшево пожаловались на дороги, которые так и не почистили от снега. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе Rzn_Life.

Как указали в посте, на фото запечатлена улица Молодежная. Отмечается, что снег не убирают уже третий день.

«Люди третий день не могут на работу добраться», — говорится в сообщении.

По словам автора публикации, глава сельского поселения в воскресенье, 21 января, перестала брать трубки.

Ранее жители уже жаловались, что не могут проехать к домам, потому что дороги завалило снегом.