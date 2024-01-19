В селе Тюшево Рязанского района улицу завалило снегом, к домам проехать невозможно

Экстренные службы не могут оказать помощь.

В селе Тюшево Рязанского района улицу завалило снегом, к домам проехать невозможно. Об этом сообщают жители в Telegram-канале «Новости Рязани и области».

Отмечается, что дорогу даже не собираются чистить.

«На просьбу главы сельского поселения о чистке снега был услышан ответ: «Трактор только один, сколько успеет до 15:00 почистить, столько и успеет», — написал автор поста.

Экстренные службы не могут оказать помощь.