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Малков отреагировал на обстрел Донецка
«Очередное доказательство преступности и бесчеловечности киевского режима», — сказал губернатор Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отреагировал на обстрел рынка в Донецке. Пост появился в Telegram-канале чиновника.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что во время обстрела рынка в Донецке погибли 25 человек.

«Очередное доказательство преступности и бесчеловечности киевского режима. Приношу соболезнования близким и родным погибших. Окажем любую помощь и поддержку братскому Донецку», — сказал Малков.