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Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, по меньшей мере пострадали 20 человек, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», — заявил Пушилин.

По его словам, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик.