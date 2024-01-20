Семья ребенка, погибшего в ДТП из-за Никиты Филимонова, потребовала компенсацию в 10 миллионов рублей

В Октябрьском районном суде Рязани началось новое рассмотрение гражданского иска о компенсации морального вреда семье погибшего ребенка, которого насмерть сбил Никита Филимонов.

В Октябрьском районном суде Рязани началось новое рассмотрение гражданского иска о компенсации морального вреда семье погибшего ребенка, которого насмерть сбил Никита Филимонов. Предварительное заседание состоялось в пятницу, 19 января, сообщает «ВидСбоку».

На судебном заседании Филимонов не присутствовал. Сумма компенсации в рамках гражданского иска — 10 миллионов рублей.

Адвокат Никиты Филимонова отмечал, что его доверитель уже выплатил компенсацию. Заседание было отложено, так как сторонам было необходимо время, чтобы ознакомиться с документами по делу.

Напомним, Никита Филимонов — сын бывшего вице-губернатора. В марте 2020 года он сбил десятилетнего мальчика в Дашково-Песочне, ребенок погиб.

В конце 2022 года Октябрьский районный суд Рязани приговорил Никиту Филимонова к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения.