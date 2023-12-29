«Новая газета»: сын бывшего рязанского вице-губернатора, насмерть сбивший ребенка, готовит документы на УДО

У Никиты Филимонова появится право на досрочное освобождение в конце февраля — тогда истечет треть присужденного ему срока.

Сын бывшего вице-губернатора Рязанской области Никита Филимонов начал подготовку документов для ходатайства об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила « Новая газета-Рязань » со ссылкой на собственный источник.

В апреле Филимонов прибыл в ИК-4 поселка Комсомольский Скопинского района. Отмечается, что сейчас эту колонию-поселение расформировывают, а заключенных переводят в учреждение Милославского района.

Осужденный сын чиновника получит право на УДО в конце февраля — тогда истечет треть присужденного ему срока.

Напомним, сына бывшего главы Контрольно-Счетной палаты города Сергея Филимонова приговорили к 2,5 годам в колонии-поселении за то, что он весной 2020 года в Песочне насмерть сбил десятилетнего мальчика. Также его Никиту Филимонова обязали выплатить 500 тысяч рублей родителям ребенка.