В Минобороны рассказали об ударах по Украине

2 января ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В Минобороны рассказали об ударах по Украине. Информацию опубликовали в Telegram-канале министерства.

2 января ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.

Также ВС РФ отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли 645 военных.

В течение суток ПВО РФ перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Ранее на Украине прогремела серия взрывов.