В Минобороны рассказали об ударах по Украине
2 января ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
В Минобороны рассказали об ударах по Украине. Информацию опубликовали в Telegram-канале министерства.
2 января ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.
Также ВС РФ отбили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли 645 военных.
В течение суток ПВО РФ перехватили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».
Ранее на Украине прогремела серия взрывов.