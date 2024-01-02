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На Украине прогремела серия взрывов
В основном взрывы происходят в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева, а также — в Киевской области.

На Украине прогремела серия взрывов. Об этом сообщает RT.

Утром 2 января в нескольких областях Украины прогремели мощные взрывы. В основном взрывы происходят в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева, а также — в Киевской области.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, после одного из ударов в Оболонском районе Киева начался пожар на одном из складов. В некоторых районах города пропали свет и вода. Кличко отметил, что в городе работает ПВО.

Также взрывы происходят в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.