Лишенные «прав» за вождение в пьяном виде временно не смогут сдавать экзамен в ГИБДД

С 1 апреля вступает в силу закон, согласно которому, водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, не смогут временно сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения.

Лишенные «прав» за вождение в пьяном виде временно не смогут сдавать экзамен в ГИБДД. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

С 1 апреля вступает в силу закон, согласно которому, водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, не смогут временно сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения.

Отмечается, что водители не смогут сдать на «права» на время административного наказания.

Ранее водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и 2025 годах, продлили на три года.