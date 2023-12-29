Водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и 2025 годах, продлили на три года

Срок действия водительских прав, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — сказала она.
Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД совместно с Минэкономразвития. Инициатива реализована в рамках полномочий правительства и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.
«Продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — заключила Волк.