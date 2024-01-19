В Рязани за сутки зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,95 ПДКмр.

В Рязани за сутки зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в региональном минприроды.

В четверг, 18 января, с 10:00 по 10:20 в Дашково-Песочне зафиксировали 2 измерения с превышением ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,95 ПДКмр.

Отмечается, что в Канищеве и в районе Рязанского Кремля превышений ПДК загрязняющих веществ не нашли.

Результаты исследования направили в природоохранную прокуратуру.

Ранее в Рязанском районе за день зафиксировали пять превышений ПДК сероводорода в воздухе