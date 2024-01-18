В Рязанском районе за день зафиксировали пять превышений ПДК сероводорода в воздухе

Максимальный уровень концентрации сероводорода в 13:40 составил 6,07 ПДКмр.

В Рязанском районе за день зафиксировали пять превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

По данным ведомства, время отбора и анализа проб 17 января в Турлатове зафиксировали 5 измерений с превышением ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации сероводорода в 13:40 составил 6,07 ПДКмр.

Результаты исследования направили в природоохранную прокуратуру.

Напомним, в декабре жители Турлатова записали видеообращение к Путину. В нем они пожаловались на плохую экологию в деревне.