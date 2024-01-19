SHOT: на актера Анатолия Руденко завели уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта

Его задержали вечером в среду, 17 января.

На актера Анатолия Руденко завели уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Актера задержали вечером в среду, 17 января. В районе 22:20 автомобиль, в котором он ехал на пассажирском сидении, остановили на улице Антонова-Овсеенко. Полицейские обратили внимание на Руденко, поскольку тот сильно занервничал. Позже выяснилось, что артист приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона. Его доставили в ОВД Пресненского района столицы.

Руденко рассказал, что пакетик нашел на улице, приняв за отраву для собак. Он не избавился от пакетика, но и не собирался его продавать. Актера отпустили под обязательство о явке.