В Москве с наркотиками задержали актера Анатолия Руденко

Анатолий Руденко известен по целому ряду киноролей. Народную славу ему принесли сериалы «Каменская» и «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».

В Москве с наркотиками задержали актера Анатолия Руденко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все произошло накануне. Сотрудники ДПС остановили для проверки такси на улице Антона Овсеенко. Пассажир машины нервничал и его так же решили досмотреть. У него нашли пакет, в котором, как выяснилось позже, был мефедрон. Полицейские проводят проверку.

Анатолий Руденко известен по целому ряду киноролей. Народную славу ему принесли сериалы «Каменская» и «Возвращение Мухтара» и «Две судьбы».