Россия обвинила Францию в отправке наемников на Украину

Послу предъявили доказательства причастности страны к украинскому конфликту.

МИД России обвинил Францию в отправке наемников на Украину, заявив, что Париж несет ответственность за гибель французских граждан в Харькове. Послу предъявили доказательства причастности страны к украинскому конфликту. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что гибель французских граждан в Харькове произошла в результате российского удара по объекту иностранных боевиков.

Уничтоженными оказались около 60 боевиков, 20 получили ранения.