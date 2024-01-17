ВС России ударили по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове

Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС России ударили по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Высокоточный удар по пункту нанесли вечером во вторник, 16 января. Отмечается, что основную часть боевиков составляли французские наемники.

В результате удара здание полностью было разрушено. «Уничтожено более 60-ти боевиков, свыше 20-ти доставлены в лечебные учреждения», — заявили в министерстве.