Жители Турлатова записали видеообращение к Путину

Жители Турлатова записали видеообращение к Путину. Ее опубликовали в группе «Экология Турлатово».

Местные жители рассказали, что со всех сторон окружены большим количеством заводов.

«Мы жители Турлатово Рязанской области окружена огромным количеством заводов! Травля населения химическими выбросами происходит постоянно. Мы можем дышать по два месяца подряд сероводородом и серой. Наше поселение стало промзоной», — рассказали рязанца.

По их словам, из-за выбросов местные жители чувствуют сильное ухудшение здоровья.

«Есть обращения жителей в больницу. Страдают дети, дети все с аллергией, астмой практически с рождения. Утром отводим детей в детский сад и школу, а на улице хоть противогазы одевай. Выбросы просачиваются даже через закрытые окна», — отметили жители Турлатова.

В обращении рязанцы отметили, что рядом с поселком построили асфальтосмесительную установку с нарушением земельного законодательства, что будет наносить вред здоровью турлатовцев.

«Рязанское областное правительство и надзорные органы бездействуют и не принимают никаких мер. Требуем от них проверки и наказания промышленных предприятий, которые нарушают природоохранное законодательство. Требуем установить постоянный стационарный экологический пост, который покажет реальную картину катастрофы. Требуем установить контроль за землями сельхозназначения, так как нарушается земельное законодательство. Уважаемый Владимир Владимирович, очень надеемся обратить ваше пристальное внимание на нашу проблему», — заключили турлатовцы.