В рязанской полиции рассказали подробности дела о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография»

В рязанской полиции рассказали подробности дела о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, в марте 2022 года профильное министерство Правительства Рязанской области заключило соглашение с руководителем расположенного в Рязани частного медицинского центра о реализации пилотного этапа федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В соответствии с соглашением, медицинскому центру из бюджета Рязанской области предоставлен грант в форме субсидии в размере 1 668 500 рублей на цели вовлечения частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающими в сельской местности, в амбулаторных условиях на дому.

В конце 2022 года в профильное министерство Правительства Рязанской области пришли отчетные документы о реализации пилотного этапа федерального проекта, однако позже выяснилось, что в отчете представлена ложная информация.

Следователь следственного подразделения отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело.