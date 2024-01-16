В Рязани возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография»

Бюджету причинен ущерб свыше 1 млн рублей.

В Рязани возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, в 2022 году медицинской организации из областного бюджета был предоставлен грант в форме субсидии для реализации мероприятий национального проекта «Демография». При проведении проверки прокуратура установила, что в нарушение правил реализации указанные мероприятия медицинской организацией выполнялись не в полном объеме, отчеты о реализации проекта предоставлялись с заведомо ложными сведениями.

В результате бюджету причинен ущерб свыше 1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении материалов в следственные органы для принятия процессуального решения.

По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).