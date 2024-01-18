В Рязани начали закрывать двери школ после сообщений о возможной атаке

Такое решение приняли в школе № 76.

В Рязани начали закрывать двери школ после сообщений о возможной атаке. Об этом сообщили в группе школы № 76.

«В целях усиления мер безопасности с 18 января во время учебного процесса здание школы будет закрыто. Доступ в школу будет осуществляется во время входа и выхода детей. Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием, ожидать детей на улице», — написали в сообщении.

Отмечается, что школа работает в штатном режиме.

Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что информацию о Telegram-каналах с угрозами стрельбы в рязанских школах передали в полицию. Также угрозы об атаках на рязанские школы прокомментировали власти.