В Рязани начали закрывать двери школ после сообщений о возможной атаке
Такое решение приняли в школе № 76.
В Рязани начали закрывать двери школ после сообщений о возможной атаке. Об этом сообщили в группе школы № 76.
«В целях усиления мер безопасности с 18 января во время учебного процесса здание школы будет закрыто. Доступ в школу будет осуществляется во время входа и выхода детей. Просьба отнестись к данной ситуации с пониманием, ожидать детей на улице», — написали в сообщении.
Отмечается, что школа работает в штатном режиме.
Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что информацию о Telegram-каналах с угрозами стрельбы в рязанских школах передали в полицию. Также угрозы об атаках на рязанские школы прокомментировали власти.