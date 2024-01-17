Власти Рязани прокомментировали сообщения о возможной атаке на школы города. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязанская область».
В сообщении отметили, что аналогичные сообщения появляются в разных регионах России.
«По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы. Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет», — написали в сообщении.
Рязанцев просят не поддаваться на провокации и не тиражировать непроверенную информацию.
«По фактам распространения указанных сообщений правоохранительными органами проводится проверка в рамках действующего законодательства», — заключили в посте.
Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что информацию о Telegram-каналах с угрозами стрельбы в рязанских школах передали в полицию.