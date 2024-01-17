Власти Рязани прокомментировали сообщения о возможной атаке на школы города

«По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы. Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет», — написали в сообщении.

Власти Рязани прокомментировали сообщения о возможной атаке на школы города. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязанская область».

В сообщении отметили, что аналогичные сообщения появляются в разных регионах России.

«По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы. Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет», — написали в сообщении.

Рязанцев просят не поддаваться на провокации и не тиражировать непроверенную информацию.

«По фактам распространения указанных сообщений правоохранительными органами проводится проверка в рамках действующего законодательства», — заключили в посте.

Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что информацию о Telegram-каналах с угрозами стрельбы в рязанских школах передали в полицию.