Названа причина появления силовиков около школ в Рязани

Школы продолжат работать в штатном режиме.

Правоохранительные органы проверили рязанские школы после телефонных звонков с угрозами. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве образования.

«Администрация учреждений действовала в соответствии с инструкциями, обеспечивающими безопасность. Уполномоченные органы провели необходимые проверки в рамках действующего законодательства», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что школы продолжат работать в штатном режиме.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация с угрозами стрельбы в школах Рязани. Позже около образовательных учреждений заметили силовиков.