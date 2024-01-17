Мизулина: информацию о Telegram-каналах с угрозами стрельбы в рязанских школах передали в полицию

Речь идет о Telegram-канале, созданном якобы бывшим учеником одной из школ Рязани. Он сообщил, что 19 января он устроит стрельбу в рязанских школах.

Информацию о Telegram-каналах с угрозами стрельбы в рязанских школах передали в полицию. Об этом сообщили Екатерина Мизулина.

Речь идет о Telegram-канале, созданном якобы бывшим учеником одной из школ Рязани. Он сообщил, что 19 января он устроит стрельбу в рязанских школах.

По его словам, он планировал сделать это «ради очищения».