Вертолет санавиации доставил в ОКБ пострадавшего в аварии в Шацком районе

После ДТП у села Польное Конобеево, которое случилось 11 января, пострадавшего водителя Chevrolet Lanos отправили в ОКБ.

Вертолет санавиации доставил в ОКБ пострадавшего в аварии в Шацком районе. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, после ДТП у села Польное Конобеево, которое случилось 11 января, пострадавшего водителя Chevrolet Lanos отправили в ОКБ.

Отмечается, что перед этим в Шацкой МРБ 26-летнему молодому человеку оказали необходимую помощь, затем транспортировали на вертолете санавиации в Рязанскую областную клиническую больницу.