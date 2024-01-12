В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП

Пострадал мужчина.

В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 11 января в Шацком районе, на 366-ом километре автодороги М-5 «Урал». 40-летний житель Вологодской области на автомобиле Haval столкнулся с Chevrolet Lanos, под управлением 26-летнего жителя Пензы.

В результате пострадал водитель из Пензы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.