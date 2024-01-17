В рязанском минздраве прокомментировали подачу иска ОКБ к РязГМУ

По словам ведомства, причиной спора между учреждениями стали вопросы содержания и условия использования недвижимости, которая находится на балансе медорганизации.

В рязанском минздраве прокомментировали РЗН. Инфо подачу иска ОКБ к РязГМУ.

По словам ведомства, причиной спора между учреждениями стали вопросы содержания и условия использования недвижимости, которая находится на балансе медорганизации.

По мнению минздрава, досудебный порядок ОКБ соблюден.

Напомним, рязанская ОКБ через суд потребовала от РязГМУ более пяти миллионов рублей. По информации РЗН. Инфо, спор идет об уплате счетов бывшего здания роддома № 4 на улице Крупской.