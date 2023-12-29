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Рязанская ОКБ через суд потребовала от РязГМУ более пяти миллионов рублей
По информации РЗН. инфо, спор идет об оплате счетов бывшего здания роддома № 4 на улице Крупской.

Рязанская ОКБ подала иск к РязГМУ о взыскании четырех миллионов 921 тысячи 105 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 148,5 тысяч рублей. Информацию разместили в картотеке Арбитражного суда Рязанской области.

Суд принял исковое заявление. Возбуждено производство по делу.

В качестве третьих лиц привлечены региональные Минздрав и Минимущества.

По информации РЗН. инфо, спор идет об оплате счетов бывшего здания роддома № 4 на улице Крупской.

Предварительное заседание назначили на 15 февраля 2024 года.