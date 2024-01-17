В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ

Автором законопроекта стала депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предлагает увеличить размер штрафов за нарушение норматива обеспечения населения коммунальными услугами до 500 тысяч рублей.

В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта стала депутат Госдумы Яна Лантратова. Она предлагает увеличить размер штрафов за нарушение норматива обеспечения населения коммунальными услугами до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что сейчас нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет административный штраф для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Ранее Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по проблемам ЖКХ во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым, сообщив, что в Госдуму поступает много обращений на неэффективную работу коммунальных структур.