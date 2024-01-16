Госдума проконтролирует ситуацию с отоплением в российских регионах

Об этом заявил спикер Вячеслав Володин.

Госдума проконтролирует ситуацию с отоплением в российских регионах. Об этом заявил спикер Вячеслав Володин, приводит его слова «Дума ТВ».

Он отметил недоработки отдельных министерств в сфере ЖКХ и поручил создать рабочую группу для анализа проблем и выработки предложений в сфере ЖКХ. Также Володин поддержал идею о том, что возврат в государственную собственность теплосетей и генераций — один из способов решения проблем.

«К нам поступает много обращений граждан на неэффективную работу коммунальных служб, структур, которые должны обеспечивать теплом. Нельзя игнорировать проблемы, из-за которых страдают люди», — сказал Володин.