В России начали снижаться цены на яйца

Десяток яиц уже можно приобрести дешевле 100 рублей.

В России начали снижаться цены на яйца. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, десяток яиц уже можно приобрести дешевле 100 рублей.

«Магнит» предлагает покупателям варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1. Также при онлайн-заказе через «Мегамаркет» находятся товары даже по 54 рубля, у «Пятерочки» — за 75 рублей.

В «Азбуке вкуса» десяток яиц категории С2 продается за 107 рублей, по скидке при онлайн-заказе они обойдутся в 75 рублей.

Ранее стало известно, что в России цены на яйца в прошлом году повысились на 61%.