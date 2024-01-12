В России цены на яйца в 2023 году повысились на 61%

В России цены на яйца в 2023 году повысились на 61,35%. Этот показатель стал самым высоким среди темпов роста продуктов на производственном рынке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Кроме яиц подорожало и мясо кур — за год на 27,77%. Цены на сахар увеличились на 10,76%.

Продукты питания в целом подорожали на 8,86%. Цены на алкоголь выросли на 2,48%.

Ранее сообщалось о том, что глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева назвала действующие цены на яйца адекватными и справедливыми.