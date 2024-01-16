Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на рязанской трассе
Прокуратура установит все обстоятельства ДТП и даст оценку деятельности компетентных органов содержанию дорожного полотна в зимний период.
Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на рязанской трассе. Об этом сообщили в пресс-службу ведомства.
Прокуратура Михайловского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП на 215-м км автомобильной дороги М6 «Каспий» в Михайловском районе.
Прокуратура установит все обстоятельства ДТП и даст оценку деятельности компетентных органов содержанию дорожного полотна в зимний период.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, в ДТП погибла семилетняя девочка.