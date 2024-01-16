В ДТП с автобусом в Рязанской области погиб ребенок

Авария случилась утром 16 января в Михайловском районе Рязанской области на 215-ом километре автодороги Р-22 «Каспий».

В ДТП с автобусом в Рязанской области погиб ребенок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась утром 16 января в Михайловском районе Рязанской области на 215-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». Рейсовый автобус «Волгоград-Москва» столкнулся с автомобилем LADA Granta под управлением 39-летней жительницы Липецкой области.

В результате семилетняя пассажирка легковушки скончалась на месте ДТП. Водителя легковушки госпитализировали. Пассажиры и водитель рейсового автобуса не пострадали.

На месте работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка.