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ГИБДД напомнила рязанцам об ухудшении погоды
Правоохранители предупредили как водителей, так и пешеходов.

Рязанская Госавтоинспекция обратила внимание водителей на ухудшение погодных условий. Напоминание она разместила в своем Telegram-канале.

Правоохранители рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

«Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности», — напомнили в ГИБДД.

Полицейские также обратились к пешеходам, которым тоже стоит быть внимательными — переходить дорогу только в разрешенных местах и делать это осмотрительно.

Ранее сообщалось, что 16 января в Рязанской области ожидается плюсовая температура.