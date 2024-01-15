В Рязанской области 16 января ожидается плюсовая температура
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области во вторник, 16 января, ожидается плюсовая температура. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
По данным синоптиков, будет облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Днем снег, мокрый снег, местами сильный, местами гололед. Возможно налипание мокрого снега. Гололедица, снежные заносы.
Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -10, -5 градусов, днем -4, +1 градус.