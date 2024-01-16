Фигуранту дела «Сети» * Максиму Иванкину продлили арест по делу о двойном убийстве в рязанском лесу

Арест продлили до 18 марта 2024 года.

Фигуранту дела «Сети"* Максиму Иванкину на 2 месяца продлили арест по делу о двойном убийстве в рязанском лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Арест продлили до 18 марта 2024 года.

Отмечается, что на прошлом заседании присяжные признали Иванкина виновным и не заслуживающим снисхождения — это дало возможность запросить для него пожизненный срок. Сам он от последнего слова отказался. Представители родственников Артема Дорофеева также потребовали от Иванкина выплатить компенсацию в 2 миллиона рублей.

Напомним, Meduza** выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети"*. Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные останки под Рязанью принадлежат девушке.

*дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической.

**Meduza — признана в РФ иноагентом.