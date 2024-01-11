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В рязанском областном суде вынесли вердикт по делу о двойном убийстве
Коллегией присяжных заседателей из восьми человек уголовное дело рассматривалось более года в связи с большим количеством свидетелей.

Рязанский областной суд вынес вердикт по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. В отношении гражданина И., являвшегося членом межрегионального террористического сообщества «Сеть"*, с апреля 2017 года осуществлялось уголовное преследование.

Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он скрылся от правоохранительных органов на территории города Рязани вместе со своими знакомыми П., Д. и Л.И. и П., опасаясь, что их знакомые дадут показания, изобличающие как самих себя, так и их, приняли решение убить последних.

Они разработали план, согласно которому под обманным предлогом выехали с потерпевшими в лесной массив на территории Рязанской области. Подсудимый И. нанес потерпевшей Л. несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. А его знакомый П. выстрелил в потерпевшего Д. из самозарядного карабина, а затем нанес удар ножом, от чего последний скончался на месте.

В Рязанском областном суде коллегией присяжных заседателей из восьми человек уголовное дело рассматривалось более года в связи с большим количеством свидетелей.

Вопросный лист состоял из четырех вопросов. Более 15 свидетелей были допрошены с использованием системы видеоконференц-связи с Москвой, Пензой, Республикой Мордовией, Омском, Республикой Мари Эл, Кировской областью. Вердикт присяжными был вынесен единодушно. После обсуждения профессиональным судьей будет вынесен приговор.

Ранее Meduza** выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети"*. Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные останки под Рязанью принадлежат девушке.

* дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической

** Meduza — признана в РФ иноагентом.