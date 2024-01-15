В Рязани появится дублер Муромского шоссе

Дорога будет четырехполосной (14 метров), вдоль нее появятся тротуары и озеленение.

В Рязани появится дублер Муромского шоссе. На первом этапе планируется построить дорогу от школы № 76 до детсада № 36 около ЖК «Паруса».

Дублер шоссе будет четырехполосным (14 метров), вдоль него появятся тротуары и озеленение.

Также на первом этапе намерены расширить улицу Быстрецкую до девяти метров и запустить по ней движение. В проекте предусмотрено строительства светофора на перекрестке за школой № 75.

На втором этапе намерены проложить сквозные проезды от дублера до улицы Быстрецкой (около магазина «Да» и детсада № 36).

На третьем в планах строительство прямого проезда по улице Кальной до Муромского шоссе (речь про дорогу от «Пятерочки» до «Леруа Мерлен» по мосту через ручей Быстрец).

Проект «Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети в районе ул. Быстрецкая — Муромское шоссе в городе Рязани» обсудят 15 января в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:45.