Рязанка записала видеообращение к Путину против точечной застройки Шлакового

По ее словам, за последние 13 лет в Шлаковом выросли семь новых жилых комплексов, но ни один из них не реализовал предусмотренные в ППТ подземные или надземные паркинги. В итоге ситуация с парковками авто уже сейчас катастрофическая.

Рязанка записала видеообращение к Путину против точечной застройки Шлакового. Его опубликовало издание «Вид Сбоку».

По ее словам, за последние 13 лет в Шлаковом выросли семь новых жилых комплексов, но ни один из них не реализовал предусмотренные в ППТ подземные или надземные паркинги. В итоге ситуация с парковками авто уже сейчас катастрофическая.

«Зеленые зоны, дворы, проезды превратились в стихийные парковки. Альтернативы нет, платных парковок нет. Людей штрафуют, социальная напряженность растет. Также не появились ни одного нового социального объекта — школы, садика, поликлиники или сквера, предусмотренных в ППТ. В итоге существующие со времен СССР школы работают в две смены, в некоторых классах численность учащихся достигает 40 человек. Малышей родители вынуждены возить в сады в соседние районы, в поликлиниках колоссальные очереди», — заявила активистка в своем обращении.

Женщина подчеркнула, что жители Шлакового не являются противниками строек, но требуют от властей соблюдения градостроительных норм. По ее словам, за пять лет рязанцы накопили целые папки формальных отписок от рязанских чиновников, но проблема с точечной застройкой не решается.

В ролике рязанка отметила, что сначала жители хотели записать коллективное видеообращение, но накануне встречи к нескольким жителям и самой Екатерине Стефановой пришли полицейские и потребовали написать объяснительную, предупредив об ответственности за организацию несанкционированного публичного мероприятия. В итоге женщина записывала видео одна.