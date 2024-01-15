Опубликован график движения автобусов до места Крещенских купаний в Рязани

С 22:00 18 января до 02:00 19 января доставка к озеру будет осуществляться двумя автобусами по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно

Опубликован график движения автобусов до места Крещенских купаний в Рязани. Он появился на сайте мэрии.

Отмечается, что с 21:00 18 января будет ограничено движение транспорта на проезде Речников от улицы Лесопарковой до остановок «Речной вокзал» и «Лесопарк».

«Для удобства рязанцев с 22:00 18 января до 02:00 19 января доставка к озеру будет осуществляться двумя автобусами по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно», — написали в сообщении.

С площади Свободы автобус будет отъезжать в 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45.

С озера Орехового автобус проследует в 22:17, 22:32, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47, 00:02, 00:17, 00:32, 00:47, 01:02, 01:17, 01:32, 01:47, 02:02.

Ранее появился список мест проведения Крещенских купаний в 2024 году.